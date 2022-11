Czujne oko drona wypatrzy smartfona! Data publikacji 22.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj "Kierującemu zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku" - przepis znany większości kierujących, jednak z jego stosowaniem wiele osób niestety jest na bakier. Obecnie kara za to wykroczenie to mandat karny w wysokości 500 złotych i 12 punktów karnych. Nie to jest jednak najważniejsze. Rozmowa przez telefon, pisanie smsów bądź przeglądanie mediów społecznościowych w trakcie jazdy, może doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia drogowego.

Wykroczenia zarejestrowane przez policjantów

Wykroczenia zarejestrowane przez policjantów

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku to bardzo poważne wykroczenie, które wpływa na koncentrację i skupienie się na drodze, co prowadzić może z kolei do niebezpiecznych sytuacji na drodze!

W obecnych czasach telefon to już nie tylko urządzenie służące do prowadzenia rozmów. Pisanie smsów, sprawdzanie poczty czy korzystanie z social mediów jest niemal codziennością. I nie ma w tym nic złego, z jednym zastrzeżeniem - kiedy wykonujemy te czynności siedząc za kierownicą pojazdu popełniamy poważne wykroczenie, które ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo nas samych oraz innych uczestników ruch drogowego.

Wysokość mandatu oraz punktów karnych, w przypadku tego wykroczenia, zmieniana była już kilkukrotnie. Początkowo było to 200 zł i 2 pkt., następnie 500 zł i 5 pkt., a na dzień dzisiejszy to aż 500 zł i 12 punktów karnych! Nie o mandat jednak tu chodzi, a o nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że rozmowy telefoniczne, pisanie smów czy śledzenie aktywności znajomych na facebooku, zmniejsza uwagę za kierownicą, a co za tym idzie zwiększa ryzyko wypadku.

Aby zwrócić uwagę kierujących na ten problem, w ostatnich dniach policjanci piaseczyńskiej drogówki, przeprowadzili działania przy użyciu dronów. Przy współpracy z SRS - Służba Ratownictwa Specjalistycznego w akcji wykorzystany został dron z zoomem pozwalającym na dokładną obserwację zachowań kierujących, którzy jak się okazało, bardzo często korzystają z telefonów komórkowych, szczególnie stojąc w korku. A przypomnijmy, że oczekiwanie na zmianę światła na sygnalizatorze czy też zator uliczny to wciąż sytuacje kiedy pojazd znajduje się w ruchu - zatrzymanie wynikające z warunków ruchu - a kierujący nie może zajmować swojej uwagi czym innym, niż prowadzenie pojazdu. Wszyscy popełniający wykroczenia musieli liczyć się ze srogimi konsekwencjami. Funkcjonariusze nałożyli tego dnia 13 mandatów karnych.

Przez takie akcje piaseczyńscy policjanci chcą zwrócić uwagę kierującym, że bezpieczeństwo na drodze zależy w dużej mierze od nas samych oraz od tego jakie decyzje podejmujemy siedząc za kierownicą pojazdu!

asp. Magdalena Gąsowska/mw