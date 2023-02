"Szeryf" na krajówce Data publikacji 03.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 43-letni kierowca osobowej skody wyprzedził ciężarówkę z naczepą, zjechał na jej pas i gwałtowanie zahamował doprowadzając do kolizji. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a jego dalszym losem zajmie się grójecki sąd. Jeżeli na drodze przemawia przez ciebie brak rozsądku i brawura – lepiej żebyś się na niej nie znalazł. Takie zachowania nie mogą mieć miejsca!

Do prezentowanego na nagraniu zdarzenia drogowego doszło na Alei Krakowskiej w Tarczynie. 43-letni kierujący osobową skodą poruszał się za ciężarówką z naczepą. Kiedy kierujący zmienił pas z lewego na prawy, nagle przed jego maską pojawiła się wspomniana wcześniej skoda, której kierujący bez uzasadnionej przyczyny gwałtownie zahamował doprowadzając tym samym do najechania na tył swojego pojazdu. W ocenie przybyłych na miejsce funkcjonariuszy zachowanie 43-latka było celowe i krótko mówiąc złośliwe, a stworzone zagrożenie na drodze bardzo realne. Dokumentację z miejsca zdarzenia wraz z zabezpieczonym nagraniem z kamery samochodowej i zatrzymanym prawem jazdy, funkcjonariusze przekazali do Sądu Rejonowego w Grójcu, by tam zapadła ostateczna decyzja czy 43-letni mężczyzna odzyska swoje uprawnienia.

43-latek siedzący za kierownicą skody usiłował przekonać funkcjonariuszy, że do tak nierozsądnego zachowania skłonił go fakt, że ciężarówka zbyt wolno jechała lewym pasem. Pamiętajmy, że jako kierujący mamy obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów, nie mamy natomiast prawa do wymierzania jakichkolwiek kar innym uczestnikom ruchu drogowego. To od naszego rozsądku zależy to czy nasze drogi będziemy mogli nazwać BEZPIECZNYMI. A prezentowane na nagraniu zachowanie z całą pewnością odbiega od wszystkiego co jest zawarte w słowie BEZPIECZEŃSTWO!

asp. Magdalena Gąsowska/ pk