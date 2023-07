Usiądź z nami i porozmawiaj o bezpieczeństwie Data publikacji 06.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj O bezpieczeństwie można rozmawiać wszędzie - na ławce w parku, na skateparku czy placu zabaw. Przypominanie i utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach czy też letniego wypoczynku jest niezmiernie ważne i pamiętają o tym piaseczyńscy policjanci, dlatego też wspólnie z profilaktykami z Komendy Stołecznej Policji ruszyli w teren by rozmawiać o tym, co ważne jest dla nas wszystkich!

Rozpoczęły się długo wyczekiwane przez wszystkich wakacje, szkoły zostały zamknięte ale to nie oznacza, że edukacja się zakończyła. Każda okazja jest dobra by porozmawiać o tym co ważne, a ważne jest to, by uświadomić młodym ludziom, że wokół może czekać na nich wiele zagrożeń i warto wiedzieć jak sobie z nimi radzić, dlatego też piaseczyńscy policjanci wspólnie z profilaktykami wydziału prewencji oraz wydziału ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz ratownikami medycznymi SRS - Służba Ratownictwa Specjalistycznego wyruszyli na ulice Piaseczna. Można ich spotkać na placach zabaw, skateparkach czy też parkach, gdzie nie tylko dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży spędzającej tam swój wolny czas, ale przede wszystkim prowadzą z napotkanymi grupami młodych ludzi rozmowy na temat tego jak być bezpiecznym. Opowiadają o zasadach poruszania się na hulajnogach, prawidłowym korzystaniu z infrastruktury rowerowej, zachęcają do noszenia elementów odblaskowych, zwracając uwagę na to, że nawet mały odblask znacząco poprawia nasze bezpieczeństwo.

Funkcjonariusze przypominają również elementarne zasady ruchu drogowego, które powinien znać każdy jego uczestnik. Zwracają uwagę na to, że niezmiernie ważne jest nawiązanie kontaktu wzrokowego z kierującym pojazdem w trakcie przechodzenia przez przejście dla pieszych czy przejeżdżania przez przejazd rowerowy. Ratownicy medyczni z kolei przypominają zasady udzielania pierwszej pomocy, jak również zachęcają do noszenia kasku w trakcie wypraw rowerowych.

Pamiętajmy o tym, aby przypominać naszym dzieciom zasady bezpieczeństwa i dawać im dobry przykład w trakcie codziennych spacerów czy rowerowych wypraw.

asp. Magdalena Gąsowska/jw

