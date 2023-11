W nocy straciła prawo jazdy, rano autem przyjechała pod siedzibę komendy Data publikacji 29.11.2023 Powrót Drukuj W ciągu jednej doby popełniła przestępstwo i dwa wykroczenia. 55-latka odpowie za jazdę po spożyciu alkoholu, po użyciu alkoholu oraz kierowanie pojazdem pomimo braku uprawnień do kierowania. Auto należące do kobiety trafiło na parking depozytowy, a ona sama wkrótce odpowie za popełnione przez siebie czyny oraz lekceważenie obowiązujących przepisów.

Oficer dyżurny piaseczyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie na temat kobiety, która została potrącona przez swojego kolegę na parkingu przy ulicy Zgody w Piasecznie. Na miejsce natychmiast zadysponowali zostali funkcjonariusze piaseczyńskiego wydziału ruchu drogowego.

Okazało się, że 55-latka przyjechała w to miejsce wspólnie ze znajomym. Kiedy wysiadła z auta, na fotelu kierowcy zasiadł 30-latek, a kiedy kobieta złapała za klamkę tylnych drzwi auta, kierujący nagle zaczął cofać. Kobieta przewróciła się, jednak na całe szczęście nie doznała żadnych obrażeń. Sprawdzenie w policyjnym systemie wykazało, że mężczyzna za kierownicą opla nie powinien się w ogóle znaleźć, ponieważ nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a za popełnione wykroczenie będzie musiał odpowiedzieć przed piaseczyńskim sądem. Coś co wydawałoby się końcem tej historii, było dopiero jej początkiem.

Funkcjonariusze dokonali przejrzenia kamer monitoringu na którym wyraźnie widać, że autem na parking przyjechała kobieta. Cały szkopuł w tym, że o ile badanie 30-latka dało wynik "0,0", to już stan trzeźwości 55-latki pozostawiał wiele do życzenia. Wydmuchała ona prawie 2 promile! Było to równoznaczne z utratą prawa jazdy, które zostało przez funkcjonariuszy zatrzymane elektronicznie. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności, kobieta została zwolniona, a należące do niej auto przekazane osobie przez nią wskazanej.

55-latka kolejnego dnia rano, po raz kolejny swoją postawą zaskoczyła mundurowych, ponieważ autem przyjechała pod siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie przy ulicy Kościelnej. Tu też po raz kolejny została zatrzymana do kontroli drogowej. Nie była jednak w stanie odpowiedzieć dlaczego wsiadała za kierownicę pojazdu pomimo tego, że zaledwie kilkanaście godzin wcześniej uprawnienia zostały jej odebrane. Na jaw wyszło również to, że kobieta znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że ma ona ponad 0,2 promila!

Auto należące do kobiety trafiło na parking depozytowy, a na karcie kobiety dopisały się kolejne dwa naruszenia przepisów prawa.

Postępowanie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

st. asp. Magdalena Gąsowska/mw