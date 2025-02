Stop kierowcom z sądowymi zakazami prowadzenia pojazdów! Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo! Data publikacji 11.02.2025 Powrót Drukuj Sądowy zakaz oznacza, że kierowca go posiadający absolutnie nie powinien prowadzić pojazdu. Ten zakaz to znak, że dopuścił się tak poważnych naruszeń, iż sąd uznał za konieczne odebranie mu prawa do prowadzenia pojazdów. Oznacza, że już wcześniej stanowił poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Jego obecność na drodze to „bomba z opóźnionym zapłonem”. Jeśli mimo tego wciąż kieruje pojazdem, świadczy to o całkowitym lekceważeniu przez niego prawa i bezpieczeństwa innych ludzi.

Każdego dnia na naszych drogach mijamy setki kierowców. Większość z nich to osoby przestrzegające przepisów, dbające o bezpieczeństwo swoje i innych. Niestety, wśród nich znajdują się również ci, którzy nigdy nie powinni byli usiąść za kierownicą – osoby z sądowymi zakazami prowadzenia pojazdów. Choć na pierwszy rzut oka nie różnią się od innych, to jednak stanowią ogromne zagrożenie.

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów - to nie przypadek. To kara dla tych, którzy już wcześniej wykazali się skrajną nieodpowiedzialnością – prowadzili swoje auto po alkoholu, spowodowali wypadek, rażąco łamali przepisy. Kiedy mimo orzeczenia sądu, ponownie siadają za kierownicą, udowadniają, że nie liczą się ani z prawem, ani z ludzkim życiem.

Konsekwencje złamania sądowego zakazu są poważne – osobie, która go złamie grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Ale czy ta kara powstrzyma osobę, która świadomie lekceważy przepisy? Nie zawsze!

Funkcjonariusze nie są w stanie skontrolować każdego kierowcy na drodze, dlatego też tak ważna jest współpraca społeczeństwa. Nikt z nas, nie chce przecież usłyszeć w wiadomościach o kolejnym wypadku spowodowanym przez osobę, która nigdy nie powinna była prowadzić auta. Nikt nie chce znaleźć się w sytuacji, gdzie to jego bliscy są ofiarami czyjejś lekkomyślności. Dlatego nie bądźmy bierni.

Jeśli widzisz kogoś, kto nie powinien prowadzić, ale jednak to robi – zgłoś to. Jeśli masz podejrzenia, że osoba z zakazem wciąż jeździ - nie ignoruj tego. Możemy wspólnie zadbać o bezpieczeństwo na drogach. Nawet jeden bezmyślny kierowca to o jedno zagrożenie za dużo.

To nasza wspólna odpowiedzialność. Nie możemy być obojętni wobec osób, które świadomie łamią prawo i narażają życie innych, jednak walka z tym procederem jest możliwa tylko wtedy - gdy Policja i obywatele działają RAZEM!

Film w dobrej jakości na YouTube: https://youtu.be/NGboEX4zhsA?si=93kZp15PezI-9gAV

tekst: podkom. Magdalena Gąsowska/rm

film: podkom. Rafał Markiewicz

Film Stop kierowcom z sądowymi zakazami prowadzenia pojazdów! Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo! Opis filmu: Stop kierowcom z sądowymi zakazami prowadzenia pojazdów! Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo! Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Stop kierowcom z sądowymi zakazami prowadzenia pojazdów! Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo! (format mp4 - rozmiar 34.5 MB)