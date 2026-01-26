Policjanci po służbie udzielili pomocy kobiecie Data publikacji 26.01.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Policji reagują na zagrożenia i niosą pomoc nie tylko w czasie służby i w policyjnym mundurze. Ich misja trwa również po jej zakończeniu i w czasie wolnym, gdy codzienność toczy się zwykłym rytmem. Doskonałym przykładem takiej postawy jest zdarzenie z końca grudnia 2025 roku. Policyjne rodzeństwo udzieliło pomocy kobiecie, która nagle straciła przytomność.

Służba w Policji nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru. Nie ma ona limitu czasowego. Funkcjonariuszem jest się zawsze – również wtedy, gdy mundur i radiowóz zostają w jednostce, a codzienność toczy się zwykłym rytmem.

Pod koniec grudnia 2025 r., rodzeństwo funkcjonariuszy pełniących służbę w naszej jednostce, w czasie wolnym od służby, jadąc ulicą Nadarzyńską w Piasecznie, zauważyło leżącą na chodniku kobietę. Nie zastanawiając się ani chwili, zatrzymali pojazd, aby udzielić jej pomocy i ustalić, co się stało. Mł. asp. Paulina Lackowska natychmiast przystąpiła do udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanej, monitorując jej stan i dbając o bezpieczeństwo do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Jej brat - sierż. Norbert Lackowski, w tym samym czasie zadzwonił na numer alarmowy 112, przekazując dyspozytorowi szczegóły zdarzenia i prosząc o pilny przyjazd karetki pogotowia. Na miejscu bardzo szybko pojawili się ratownicy medyczni, którzy przejęli dalsze czynności i udzielili kobiecie specjalistycznej pomocy. Dzięki błyskawicznej reakcji i zdecydowanemu działaniu, poszkodowana kobieta otrzymała pomoc najszybciej, jak było to możliwe.

Policjanci niezależnie od pory dnia oraz sytuacji, zawsze stoją na straży bezpieczeństwa i są gotowi nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. My również nie bójmy się udzielać pomocy i reagować, gdy widzimy, że ktoś jej potrzebuje. Jeden telefon alarmowy, zainteresowanie losem drugiego człowieka czy proste działania przedmedyczne mogą uratować zdrowie, a nawet życie.

podkom. Magdalena Gąsowska/ks