Seria kradzieży klimatyzatorów przerwana - 46-latek usłyszał 10 zarzutów karnych Powrót Drukuj Na przełomie kwietnia i maja 2026 roku na terenie powiatu piaseczyńskiego doszło do serii kradzieży klimatyzatorów. Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy pionu kryminalnego zatrzymany został 46-latek odpowiedzialny za te czyny. Mężczyzna doskonale znał sposób demontażu urządzeń, ponieważ był zatrudniony w jednej z firm zajmujących się instalacją klimatyzatorów. Demontowanych urządzeń nie sprzedawał jednak w całości, rozbierał je na części i sprzedawał ich elementy, tłumacząc swoje działania chęcią spłaty długów. Usłyszał już 10 zarzutów karnych i nie jest wykluczone zwiększenie ich liczby. 46-latek został objęty policyjnym dozorem.

Funkcjonariusze nieustannie reagują na sygnały dotyczące przestępstw przeciwko mieniu, podejmując działania mające na celu szybkie ustalenie i zatrzymanie sprawców. Skrupulatna analiza zgromadzonych informacji oraz zaangażowanie policjantów pionu kryminalnego po raz kolejny doprowadziły do rozwiązania sprawy. Tym razem tej dotyczącej serii kradzieży, do których dochodziło na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Na przełomie kwietnia i maja policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie jak również Komisariatu Policji w Górze Kalwarii przyjęli zgłoszenia dotyczące kradzieży klimatyzatorów zamontowanych na budynkach między innymi przy ulicach Szkolnej, Nefrytowej oraz Pod Bateriami w Piasecznie, ale także na terenie Józefosławia i Góry Kalwarii. Do sprawy bardzo szybko włączyli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, którzy rozpoczęli intensywne czynności operacyjne.

Policjanci analizowali zgromadzony materiał dowodowy, przeglądali zapisy monitoringu, w tym również monitoringu miejskiego w Straży Miejskiej w Piasecznie, a także sprawdzali wszystkie okoliczności zgłoszonych przestępstw, szukając wspólnego wątku mogącego doprowadzić do ustalenia sprawcy. Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej oraz analizie materiałów kryminalni wytypowali osobę mogącą mieć związek z kradzieżami, a następnie swoje działania skierowali na teren Józefosławia, gdzie przed jedną z posesji zatrzymali 46-letniego mężczyznę.

Podczas czynności prowadzonych na terenie posesji należącej do mężczyzny, policjanci ujawnili i zabezpieczyli części urządzeń klimatyzacyjnych znajdujące się obok śmietnika. 46-latek przyznał, że pochodzą one z dokonywanych przez niego kradzieży. Jak ustalili funkcjonariusze, 46-latek doskonale znał sposób demontażu urządzeń, ponieważ był zatrudniony w jednej z firm zajmujących się instalacją klimatyzatorów. Demontowanych urządzeń nie sprzedawał jednak w całości, rozbierał je na części i sprzedawał ich elementy, tłumacząc swoje działania chęcią spłaty długów.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie aż 10 zarzutów karnych dotyczących kradzieży oraz zniszczenia mienia. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator zastosował wobec mężczyzny wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Postępowanie w sprawie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zarzutów.

podkom. Magdalena Gąsowska